Rellen in Zweden tijdens bezoek extreemrechtse politicus

Een bezoek van een extreemrechtse politicus aan Zweden is uitgelopen op rellen waarbij zeker acht mensen gewond zijn geraakt. Tegendemonstranten raakten slaags met de politie.

Het is in Zweden al enkele dagen onrustig op de plekken waar de Zweeds-Deense Rasmus Paludan komt spreken. De voorman van de extreemrechtse partij Stram Kurs (Harde Lijn) is bezig met een tour door het land, waarbij hij geregeld provoceert door korans te verbranden.

In Örebro, 200 kilometer ten westen van Stockholm, ontstonden de ongeregeldheden al voordat Paludan was gearriveerd. Zeker vier politiebusjes werden in brand gestoken en vier personen raakten ernstig gewond. Onder de slachtoffers is een burger die een steen tegen het hoofd kreeg.

De politie loste waarschuwingsschoten en zette de ME in om de betogers uit elkaar te drijven.

Ongeregeldheden

Eerder op de dag was een bijeenkomst in een voorstad van Stockholm al op geweld uitgelopen. Bij een bezoek van Paludan aan Linköping donderdag raakten drie agenten gewond bij ongeregeldheden. In Jönköping werd hem het spreken onmogelijk gemaakt doordat er kerkklokken werden geluid.

Paludan richtte Stram Kurs op in 2017 om voor een streng anti-islambeleid te strijden. Hoewel hij bekend werd door provocerende acties, haalde de partij bij de parlementsverkiezingen van 2019 niet de kiesdrempel van 2 procent.