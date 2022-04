Wat is hepatitis?

Hepatitis is een ontsteking van de lever, die vaak door een virus wordt veroorzaakt. Er zijn verschillende vormen van hepatitis: A, B, C, D en E, de volgorde van de letters zegt iets over welke vormen eerder ontdekt zijn en welke later. Het virus waar de WHO nu voor waarschuwt, valt dus niet onder een van deze virussen. De zogenoemde etiologie, oftewel de oorsprong van deze hepatitisvariant wordt nog onderzocht.