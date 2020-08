Plísková en Kvitová moeiteloos door op US Open, ook Kerber ronde verder

Angelique Kerber in actie op de US Open - ANP

Angelique Kerber heeft dankzij een 6-4, 6-4 zege op de Australische Tomljanovic de tweede ronde bereikt van de US Open in New York. Ook Karolína Plísková en Petra Kvitová wisten hun wedstrijden in twee sets te winnen. Het deelnemersveld bij het grandslamtoernooi is als gevolg van het coronavirus flink uitgedund. Van de mondiale toptien ontbreken zeven speelsters, onder wie Kiki Bertens. De Duitse Angelique Kerber, de winnares van 2016, is er wel bij en moest het in de eerste ronde opnemen tegen de Australische Tomljanovic.

De tennissters hadden moeite hun ritme te vinden in het lege kolossale Louis Armstrong Stadium. Beiden leverden hun eerste twee opslagbeurten in. Drievoudig grandslamwinnares Kerber brak de nummer 59 van de wereld op 4-4 voor de derde keer en liep in set twee rap uit naar 5-2. Tomljanovic stribbelde nog wel tegen, maar een ommekeer zat er niet in. Plísková dicteert partij De verliezend finalist in 2016 was Karolína Plísková, die het dit jaar in de eerste ronde opnam tegen Angelina Kalinina. De nummer 145 van de wereld maakte weinig kans tegen de Tsjechische Plísková. Het werd 6-4, 6-0. De 28-jarige Plísková is de nummer drie van de wereld, maar na afzeggingen van Ashleigh Barty (1) en Simona Halep (2) is ze in New York als eerste geplaatst.

Karolína Plísková wint haar eerste partij tijdens de US Open - Pro Shots

Plísková liet tegen Kalinina enigszins de teugels vieren en verspeelde in de eerste set een 4-1 voorsprong. Vanaf 4-4 was ze weer bij de les en won ze de laatste acht games met overtuiging. Daarin maakte de Oekraïense Kalinina, die haar tweede grandslamtoernooi speelde, nog slechts tien punten. Kvitová probleemloos verder De nummer zes van de wereld, Petra Kvitová, nam het in de eerste ronde op tegen de Roemeense Irina Begu. De nummer 73 van de wereld verloor met 6-3, 6-2 van Kvitová,