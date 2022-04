Kampong mede door goal Van der Weerden onderuit tegen Rot-Weiss in EHL

Voor Kampong is de Euro Hockey League voorbij. Nadat er in de voorronde nog met 4-0 gewonnen werd van Uhlenhorst Mülheim, was een andere Duitse ploeg in de kwartfinale duidelijk te sterk. Rot-Weiss Köln plaatste zich mede dankzij een rake strafcorner van Mink van der Weerden met 1-2 voor de halve finales.

In de voorgaande zes edities van de EHL speelden Kampong en Rot-Weiss al vijfmaal vroeg in het toernooi tegen elkaar. De Duitsers wonnen slechts twee van die ontmoetingen, waaronder de laatste confrontatie in 2019.

Vanavond was Rot-Weiss, dat gecoacht wordt door de Nederlander Pasha Gademan, in het Wagener Stadion in Amstelveen sterker vanaf de openingsfase. Voormalig Oranje-international Van der Weerden had al drie strafcorners gemist, toen de Duitse kampioen kort voor rust opnieuw een buitenkansje kreeg. Van der Weerden stond op dat moment langs de kant, waardoor zijn ploeggenoot Tom Grambusch mocht aanleggen bij een strafcorner. De Duitser deed dat wel succesvol: 0-1.