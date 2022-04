FC Emmen keert na een jaar afwezigheid terug in eredivisie na winst op FC Dordrecht

FC Emmen is na een jaar afwezigheid terug in de eredivisie. Na een slecht begin in de Keuken Kampioen Divisie - drie nederlagen in de eerste vijf wedstrijden - raakte Emmen op stoom en staan ze inmiddels al weken op de eerste plaats.

Dankzij een 0-1 overwinning op FC Dordrecht zijn de Emmenaren, met nog drie wedstrijden te gaan, zeker van in ieder geval de tweede plek, en daarmee promotie.

Vertrouwen in trainer

Nadat Emmen vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie, was snel terugkeren hét doel bij de club uit Drenthe. "Daarvoor hebben we best wel wat risico genomen met de breedte van de spelersgroep", legt voorzitter Ronald Lubbers uit. "We wilden goed bewapend de competitie ingaan."