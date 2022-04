Steenrijken snoeren critici de mond met peperdure procedures

Aangeklaagd worden door een van de rijkste zakenmannen in Rusland die niet van plan is los te laten. Het overkwam onderzoeksjournalist Eliot Higgins van het onderzoekscollectief Bellingcat in Engeland. In Londen stikt het van de advocaten die niet alleen zijn gespecialiseerd in laster- en smaadzaken, maar ook in het aanklagen van journalisten, activisten en klokkenluiders die kritisch schrijven over hun rijke cliënten.

Het gaat om zogenoemde SLAPP-zaken (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Daarbij voeren oligarchen en andere superrijken kostbare en eindeloze juridische procedures om onwelgevallige publiciteit uit de openbaarheid houden. Een lucratieve business, waar veel geld in omgaat.

"Het kost mij of Bellingcat tienduizenden ponden voor de eerste paar hoorzittingen", zegt onderzoeksjournalist Higgins van Bellingcat. "En dan gaat het niet eens om de eerste rechtszaak, maar om hoorzittingen om te zien of de zaak ontvankelijk is. Als dit zo doorgaat, zal het mij en Bellingcat heel veel geld gaan kosten om een zaak te verdedigen die de meeste mensen belachelijk zullen vinden."

In het Verenigd Koninkrijk hoeft een aanklager geen bewijs aan te dragen voor een zaak, zoals in andere landen. Een aangeklaagde moet bij een zaak juist de onschuld aantonen. Met andere woorden: aanklagen mag altijd. De tegenpartij moet maar bewijzen dat de aanklacht ongegrond is.

Illegaal netwerk

Higgins is door zakenman Jevgeni Prigozjin aangeklaagd voor laster nadat hij publiceerde over de nauwe banden tussen het Kremlin, Prigozjin en de Wagner Group. Prigozjin staat ook wel bekend als de financier van de Russische Wagner Group, een illegaal netwerk van huursoldaten dat actief is in onder meer Syrië, Libië, Afrika en nu ook Oekraïne.

De aanklachten begonnen voor Higgings nadat hij een serie kritische tweets plaatste over Prigozjin en de Wagner Group. "Ik lijk speciaal uitgekozen te zijn voor deze afstraffing. Prigozjin klaagt mij aan voor dezelfde dingen waarvoor hem sancties zijn opgelegd. Ik zie niet in hoe hij serieus kan denken dat hij dit gaat winnen", zegt Higgins.