Zes jaar cel voor voorbereiden mislukte liquidatie Anis B.

De rechtbank heeft twee mannen van 21 en 22 jaar veroordeeld tot zes jaar cel, omdat zij samen de mislukte liquidatie van de Amsterdamse drugshandelaar Anis B. hebben voorbereid. Het duo heeft geprobeerd een peilbaken te plaatsen onder de auto van B.'s vriendin. Doel daarvan was om de auto te kunnen volgen en B. te liquideren.

Toen de mannen probeerden in te breken in de parkeergarage waar de auto stond, werden ze betrapt en opgepakt door de politie. Enkele dagen later, op 16 mei 2021, werd de auto waarin B. en zijn vriendin zaten in Amsterdam-Slotervaart door anderen beschoten. B. overleefde dat, maar zijn vriendin, de 27-jarige Ayla Mintjes, overleed diezelfde nacht in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De rechter oordeelt dat er onvoldoende bewijs is voor betrokkenheid bij de dood van Mintjes. Wel acht de rechtbank bewezen dat de mannen schuldig zijn aan de voorbereidingshandelingen die een moord op Anis B. als doel hadden.

Opdracht

Zo hadden ze adressen van B. zelf, van zijn familie en van het werk van Mintjes. Ook is op camerabeelden te zien dat de mannen Mintjes naar haar werk volgden. Bovendien gaven ze in de rechtbank toe dat ze opdracht hadden gekregen om een peilbaken onder de auto te plaatsen. Ze zouden daarvoor een geldbedrag van 3000 euro krijgen van hun opdrachtgever.

Volgens de rechtbank hadden ze kunnen weten dat een dergelijk bedrag niet voor een simpel klusje wordt betaald. De mannen hadden moeten weten dat het peilbaken bedoeld was om B. te kunnen vermoorden. "Dat het uiteindelijk niet is gelukt om het peilbaken te plaatsen, doet daar niet aan af", aldus de rechtbank.