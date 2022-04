Boeren leggen gesprekken over uitkoop stil

Boerenvertegenwoordigers hebben zich in zeven provincies teruggetrokken uit het overleg over het terugdringen van de stikstofuitstoot in Nederland (de gebiedsgerichte aanpak).

De boerenvertegenwoordigers voelen zich niet gehoord door minister Van der Wal van Natuur en Stikstof. Ze vinden dat de gesprekken te veel gaan over uit het uitkopen van boerenbedrijven nu en te weinig over het langetermijnperspectief voor bedrijven die blijven. Zo is volgens hen niet duidelijk hoe deze boeren moeten verduurzamen.

Eerder deze maand zette minister Van der Wal de koers uit voor uitkoop van boeren, waarin zij boeren die vrijwillig ophouden met hun bedrijf meer geld wil geven. Door deze plannen nam de onzekerheid voor agrarische ondernemers alleen maar toe, stellen de boerenvertegenwoordigers.

'Kabinet moet bewegen'

"Het is onduidelijk hoe onze toekomst eruit ziet en hoe we het goed en nog beter kunnen doen. In de aanpak van de minister wordt daar helemaal niet over gepraat", zegt Bart Kemp van boerenactiegroep Agractie.

De eerste die zich terugtrok uit het overleg was LTO Overijssel. Dat leidde tot een kettingreactie in provincies met veel agrariërs, zoals Friesland, Drenthe en Gelderland. Onderhandelaars van boerenbelangenorganisaties (LTO, DDB, POV, NMV en FDF) trokken zich terug.

Een groot aantal vertegenwoordigers en afgevaardigden van het stikstofoverleg hield deze week spoedoverleg in Soest. Zij vinden dat het kabinet moet 'bewegen' om het proces te laten slagen, anders dreigt verdere vertraging.

Politieke steun voor boeren

De boeren worden in hun kritiek gesteund door de provincies Overijssel en Utrecht.

"Perspectief voor boeren die door willen wordt niet concreet gemaakt in het beleid. Dat is teleurstellend", zegt een woordvoerder van de Provincie Overijssel. "En dat terwijl zij snakken naar duidelijkheid. Boeren zijn belangrijk, niemand kent de gebieden zo goed als zij, Daarom is het belangrijk met hen te spreken in plaats van over hen."