Elon Musk wil Twitter kopen, maar gaat dat hem ook lukken?

Twitter zit in een achtbaan waarvan het einde nog niet in zicht is. Elon Musk, de rijkste man ter wereld, maakte gisteren bekend Twitter te willen kopen voor 43 miljard dollar.

Niet alleen is Twitter al jaren een favoriet communicatiemedium in de journalistiek, de politiek en de technologiesector - het is ook invloedrijk in het publieke debat. Tel daarbij op dat Musk onvoorspelbaar is, en het is duidelijk dat er veel belangstelling is voor de vraag wat dit betekent voor de toekomst van het bedrijf.

Een ongewild bod

De overname is verre van zeker. Onduidelijk hoe Musk hem gaat bekostigen. Het bestuur van Twitter is nu het bod aan het bekijken. Gisteren al zeiden bronnen bij het bedrijf dat het bestuur van plan is zich te verzetten tegen het bod.