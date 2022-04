Amsterdam met pijn en moeite door naar halve finales EHL, Den Bosch geeft hockeyles

In het tweede kwart wist Club de Campo het gevaar om te zetten in een voorsprong. Bij de eerste strafcorner van de wedstrijd kon Candela Mejias binnen tikken bij de linkerpaal.

Trainer Robert Tigges had zijn ploeg in de rust ogenschijnlijk ferm toegesproken. De achtervolging was ingezet en na een harde overtreding in de cirkel kreeg Amsterdam een strafbal.

Floor de Haan benutte de strafbal door deze keurig in de rechterhoek te plaatsen en bracht daarmee Amsterdam vroeg in de tweede helft op gelijke hoogte. Tot grote opluchting van Tigges.