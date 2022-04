ACM: internet wordt goedkoper door glasvezeldeal, markt is kritisch

Nederlandse huishoudens gaan volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bij elkaar honderden miljoenen euro's besparen op hun internetabonnement. Dat komt doordat de glasvezelleveranciers KPN en Glaspoort (een joint venture van KPN en pensioenuitvoerder APG) hun inkooptarieven voor providers gaan verlagen. De ACM verwacht dat hierdoor de concurrentie gaat toenemen. Dat zou voor internetgebruikers een jaarlijkse besparing opleveren die in vier jaar oploopt tot 200 miljoen euro. Vandaag is er een zogeheten ontwerpbesluit gepubliceerd. Dat wordt de komende zes weken ter consultatie voorgelegd aan marktpartijen. Als er niks verandert, dan gelden de nieuwe afspreken voor acht jaar. Het voorstel van de glasvezeleigenaren volgt op een jarenlange discussie over de tarieven. KPN verkoopt niet alleen glasvezelabonnementen aan consumenten, maar 'verhuurt' ook zijn netwerk aan andere providers, waardoor die hun eigen abonnementen kunnen aanbieden. Al jaren is er gesteggel over de inkoopkosten die ze hiervoor maken. De providers Tweak, T-Mobile en Freedom Internet zijn zeer kritisch over wat er nu voorligt. Ze stellen dat ook met de prijsverlaging de inkooptarieven te hoog zijn. Het is onduidelijk of consumenten gaan profiteren van de veranderingen, waarschuwen zij. Voorstel lagere tarieven KPN deed begin deze maand een voorstel voor lagere tarieven, juist toen de ACM op het punt stond een rapport te publiceren waarmee het zou voorsorteren op regulering van de markt. De bewegingsvrijheid van KPN zou hiermee worden beperkt. De toezichthouder stelt nu dat de het plan van KPN leidt tot "meer concurrentie op prijs en snelheid, waardoor het voor huishoudens aantrekkelijker wordt om voor sneller internet te kiezen". De afgelopen dagen sprak de NOS met partijen in de sector. Die zeggen dat de stap van KPN juist betekent dat er minder concurrentie komt op prijs en snelheid. "Op 1 april zei de ACM dat hij in feite de komende jaren met de handen op de rug gaat staan", zegt een insider in de telecomindustrie die vanwege de gevoeligheid van dit dossier anoniem wil blijven. "De boodschap van de ACM had de strekking dat dit een van de mooiste dingen is voor de consument sinds de introductie van de iPhone."

Ook vanuit de brancheorganisatie van providers, NLconnect, klinkt kritiek op de ACM. "Het lijkt erop alsof ze nu iets lekker makkelijk op een achternamiddag hebben geregeld", zegt directeur Mathieu Andriessen. "Terwijl er écht wel iets aan de hand is op die markt. KPN is gewoon een dominante speler. Kleinere partijen hebben het gewoon best wel zwaar." Innovatie bepalen "KPN kan als enige het tempo van de innovatie gaan bepalen", zegt Randal Peelen, commercieel directeur bij Tweak. "Het bedrijf kan op de prijs na alle randvoorwaarden scheppen en daarmee ons als afnemers klemzetten. Dat kan over een paar jaar betekenen dat KPN kan zeggen: take it, or leave it." Ook is Peelen kritisch over de ACM. "We willen dat er regulering komt. Nu krijgt KPN de kans om de komende jaren weer te dicteren hoe de markt eruit ziet." Over de 200 miljoen die consumenten zouden gaan besparen zegt hij dat het "voor de ACM spreekt dat ze dit voor elkaar krijgen, maar het gaat wat ons betreft niet ver genoeg". Hij snapt niet hoe de toezichthouder tot dit bedrag is gekomen.

Quote Indien ACM akkoord gaat kan deze de komende jaren niet meer ingrijpen en effectief toezicht houden. Anco Scholte ter Horst, directeur Freedom Internet