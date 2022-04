Rechtszaak rond omgekomen undercoveragent uitgesteld

De rechtszaak rond een uit de hand gelopen undercoveroperatie, waarbij een agent zichzelf van het leven beroofde, is voorlopig uitgesteld. De rechtbank vindt dat eerst de begeleiders van de omgekomen agent ondervraagd moeten worden. Deze week werd duidelijk dat hun leidinggevenden nauwelijks op de hoogte waren.

Het was de bedoeling om deze week de zaak tegen Joop M. uit Zevenbergschen Hoek te behandelen. Hij wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van betrokkenheid bij de invoer van twee partijen cocaïne, in totaal 1300 kilo.

Omdat de politie vermoedde dat hij corrupte contacten had in de haven van Vlissingen, werd in 2020 een undercovertraject gestart. De politie kocht het huis naast hem en plaatste daar een agent die zoveel mogelijk bij Joop M. over de vloer kwam om informatie in te winnen.

Na ruim een jaar pleegde de undercoveragent zelfmoord. In november oordeelde een onafhankelijke commissie dat zijn dood alles te maken had met zijn werk. De politie heeft hem slecht begeleid en risico's verkeerd ingeschat. Kort voor zijn overlijden liet de agent blijken dat zijn rol onder zijn huid was gekropen, maar signalen dat het niet goed met hem ging werden genegeerd.

Vier chefs

De advocaten van Joop M. proberen boven water te krijgen hoe de undercoveractie precies is verlopen. Raadslieden Michel van Stratum en Esther Blok spreken van een operatie "waarin bijna alles fout is gegaan wat fout kon gaan". Zij vinden dat de zaak tegen hun cliënt van tafel moet, ook al telt het OM de undercoveractie niet mee als bewijs.

De rechtszaak was al vertraagd om de teamleider van de undercoverafdeling van de politie te kunnen ondervragen. Deze week bleek dat er niet één, maar vier verschillende chefs op het traject hebben gezeten.

Zij waren steeds maar een paar maanden betrokken en wisten inhoudelijk amper iets te vertellen over het verloop van de operatie. Op een bepaald moment was er zelfs helemaal geen sturing meer door leidinggevenden, erkent nu ook het Openbaar Ministerie.

De advocaten willen daarom de directe begeleiders van de agent horen, die wél zouden moeten weten hoe de operatie precies is verlopen. De rechtbank heeft daar vandaag mee ingestemd. Het is nog niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren en wanneer de rechtszaak wordt voortgezet.