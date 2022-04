Nederland op achterstand in Billie Jean King Cup na nederlaag kopvrouw Rus

De Nederlandse tennissters strijden dit weekend onder de debuterende captain Elise Tamaëla in Den Bosch om een plaats in het eindtoernooi van het landenevenement. Titelverdediger Rusland en Belarus doen deze editie niet mee. Zij zijn geschorst door de internationale tennisfederatie ITF, vanwege de oorlog in Oekraïne.

Nederland staat in de Billie Jean King Cup (voorheen de Fed Cup) op achterstand tegen Spanje. Kopvrouw Arantxa Rus verloor de eerste partij van de ontmoeting in twee sets van Nuria Párrizas: 2-6, 6-7 (4).

In de tweede set waren de rollen omgedraaid. Rus begon sterk en zette Párrizas onder druk. Dat leidde tot een break en ze liep uit tot een 4-1 voorsprong. Na wederom een break kon ze de set op eigen service beslissen, maar dat verzuimde ze.

Rus kwam vervolgens niet meer in haar spel. Ze leverde nogmaals haar servicegame in en zag de Spaanse terugkomen tot 5-5. Een tiebreak volgde. Daarin was Párrizas de sterkste en op het derde matchpoint was het raak.

Later vanmiddag speelt Lesley Pattinama tegen Sara Sorribes. Zaterdag staan de resterende drie duels op het programma.