Langstzittende trainer in Premier League ontslagen: Dyche na negen jaar weg bij Burnley

In de strijd tegen degradatie uit de Premier League heeft Burnley een keiharde maatregel genomen. Clubicoon Sean Dyche, een van de meest geliefde managers in de clubgeschiedenis, is ontslagen.

Dyche was liefst negenenhalf jaar trainer bij de club van Wout Weghorst en Erik Pieters. "Zijn ambtstermijn wordt beschouwd als een van de meest succesvolle periodes in de geschiedenis van de club", schrijft Burnley in een verklaring, waarin het ontslag bekend wordt gemaakt.

Promotie en Europees voetbal

Dyche leidde de club uit het gelijknamige stadje met zo'n 70.000 inwoners tweemaal naar promotie naar het hoogste niveau. Onder leiding van de 50-jarige coach speelde Burnley voor het eerst in 51 jaar Europees voetbal. In 2018 werd de ploeg uitgeschakeld in de voorronde van de Europa League.