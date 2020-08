Wit-Russische oppositieleidster strijdlustig: ‘Het volk kent geen angst meer’

Terwijl tienduizenden mensen steeds de straat op gaan, is de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja in Vilnius, Litouwen. "Ik ben bij mijn kinderen en dat is het grootste geluk voor een moeder. Maar mijn hart is in Wit-Rusland", zegt ze in gesprek met Nieuwsuur.

Tichanovskaja is het gezicht van de oppositie in Wit-Rusland. In de campagne zei de oud-lerares nog dat ze liever gehaktballen braadt, dat ze eigenlijk een huisvrouw is. Ze is kersvers in de politiek, maar heeft een man die al 26 jaar alleen aan de macht staat aan het wankelen gebracht.

Plek van opgesloten man ingenomen

De 37-jarige Tichanovskaja staat al maanden lijnrecht tegenover heersend president Aleksandr Loekasjenko. Ze is getrouwd met videoblogger Sergej Tichanovski, die zichzelf had opgeworpen als presidentskandidaat. Dat plan dwarsboomde de regering. De videoblogger zat kortstondig vast, en mocht zich niet kandideren.

Tichanovskaja besloot in het gat te springen. Ze dacht een avond na en registreerde zich - terwijl haar man vastzat - als kandidaat voor de verkiezingen. "Het innemen van de plek van mijn man was een stap waar ik toen geen bijzondere betekenis aan gaf, maar het heeft mensen geïnspireerd", zegt de Wit-Russische terugblikkend.