China houdt militaire oefeningen bij Taiwan als reactie op Amerikaans bezoek

In januari zei de Chinese ambassadeur in Washington nog dat de twee grootmachten in een militair conflict verwikkeld zouden kunnen raken als Washington Taiwans onafhankelijkheid zou aanmoedigen.

China heeft fregatten, bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen naar de Oost-Chinese Zee en het gebied rond Taiwan gestuurd. Het land is ontstemd over het bezoek van de Amerikanen, die een "verkeerd signaal" afgeven en "met vuur spelen".

China-correspondent Garrie van Pinxteren:

"China reageert vaker met militaire oefeningen wanneer delegaties uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten naar Taiwan afreizen, ook als het geen officiële overheidsdelegaties zijn. China vindt dat dat veel te dicht komt bij erkenning van Taiwan als onafhankelijke staat.

Het aantal militaire oefeningen in de Zuid-Chinese Zee neemt steeds verder toe. Niet alleen door China, ook door Taiwan en de VS. Daaraan kun je zien dat de spanningen tussen China en de VS steeds verder oplopen. Als het ooit tot een confrontatie tussen China en de VS zou komen, is de kans het grootst dat dat in de Zuid-Chinese Zee gebeurt."