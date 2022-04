Vrouw helpt politie en verspert weg voor vluchtende automobilist

Een vrouw heeft gisteren in Eindhoven met haar auto de weg geblokkeerd voor een man die werd achtervolgd door de politie.

De vrouw was onderweg naar een afspraak in het ziekenhuis, toen ze een auto met hoge snelheid zag rijden die achtervolgd werd door politieauto's.

"Ik kon op dat moment twee dingen doen: maken dat ik wegkom of de weg blokkeren zodat de bestuurder er niet meer door kon", vertelt ze tegen Omroep Brabant. "Ik koos zonder te twijfelen voor het laatste."

Een woordvoerder van de politie Oost-Brabant bevestigt het verhaal van de vrouw. "Ze had haar auto zo gepositioneerd dat de verdachte niet meer weg kon. De man raakte daarbij meerdere politieauto's en de auto van de vrouw."

De vrouw, die niet met haar volledige naam in de media genoemd wil worden: "Ik zat in de auto en voelde dat de man met zijn bumper tegen mijn auto aankwam en gas bleef geven. Ik durfde geen oogcontact met hem te maken. Ik was bang dat het een crimineel was die mijn gezicht zou onthouden of ineens zou gaan schieten."

Gevaarlijke capriolen

De verwarde man haalde volgens de politie gevaarlijke capriolen uit voor zijn aanhouding. "Hij negeerde ons stopteken en reed meerdere keren door rood."

Ondanks de goede afloop wil de politie mensen waarschuwen om voorzichtig te blijven. "Het is hartverwarmend als burgers willen helpen, maar het is niet zonder gevaar."

De vrouw heeft wat pijn aan haar nek en rug, maar heeft geen spijt van haar actie. "Het had veel erger kunnen aflopen. Als hij met hoge snelheid door was gereden, was hij uitgekomen bij een druk kruispunt waar veel voetgangers liepen."