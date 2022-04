Ten Hag gaat niet in op United-geruchten en kwestie-Onana: 'Focus op bekerfinale'

De geruchtenmolen draait op volle toeren, maar Ajax-trainer Erik ten Hag wil op een persconferentie in aanloop naar de bekerfinale niks kwijt over zijn eventuele overgang naar Manchester United. Ook over een mogelijke keeperswissel - André Onana zou vervangen worden door Maarten Stekelenburg - laat hij niks los. Dinsdag meldden verschillende Britse en Nederlandse media dat er een mondeling akkoord zou zijn tussen Ten Hag en United. "Ik beantwoord alleen vragen over Ajax", is het duidelijke antwoord van Ten Hag op de vraag of dat klopt. "Ik heb genoeg te doen richting de bekerfinale tegen PSV. Die wedstrijd vraagt veel voorbereiding." "We strijden nog om twee titels", gaat Ten Hag verder, doelend op de KNVB-beker en de landstitel. "Ik wil daar mijn volledige aandacht bij hebben."

Niet alleen over Ten Hag gaan geruchten, ook doelman Onana is onderwerp van gesprek. De 26-jarige Kameroener blundert regelmatig, zou niet goed meer liggen in de groep en lijkt zijn plaats onder de lat dit seizoen af te moeten staan aan Maarten Stekelenburg, die hersteld is van een heupblessure en zaterdag tegen Sparta Rotterdam op de reservebank zat. 'Onana niet in beste vorm' Onana vertrekt na dit seizoen transfervrij naar Internazionale en lijkt derhalve zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld te hebben. "Hij steekt niet in z'n beste vorm", is alles wat Ten Hag over Onana kwijt wil. "Maar de opstelling maak ik zondag pas bekend." De Ajax-trainer kijkt uit naar het treffen met PSV. "Het zijn de twee beste ploegen van Nederland, die ook Europees allure hebben en daar de status hebben waargemaakt. En die gaan de degens kruisen. Het gaat een prachtige finale worden."