Bouwprojecten liggen stil door inflatie en materiaaltekorten

Een aantal bouwprojecten is de afgelopen tijd stilgelegd vanwege de gestegen prijzen van bouwmaterialen. Dat meldt het FD. De prijzen leiden volgens de krant tot discussies tussen bouwers en opdrachtgevers over wie er opdraait voor de hogere kosten en materiaaltekorten.

Zo zouden een toekomstige dependance van het Conservatorium van Amsterdam en het nieuwe ouderenwoningcomplex Aldlânstate in Leeuwarden zijn stilgelegd, omdat ze niet meer binnen het budget van de begroting verbouwd en gebouwd kunnen worden. De betrokken partijen zijn niet bereikbaar voor commentaar. Wel bevestigt de gemeente Leeuwarden aan de NOS op de hoogte te zijn van de stillegging, maar de reden nog niet te weten.

Bekend is al dat veel bouwprojecten de laatste tijd vertraging oplopen. Bouwbedrijven durven vaak geen prijsafspraken meer te maken, omdat het onzeker is in hoeverre de prijzen nog meer gaan stijgen en er grotere tekorten aan bouwmaterialen gaan ontstaan. De prijzen van bouwmaterialen waren de afgelopen anderhalf jaar al flink gestegen, en door de oorlog in Oekraïne zijn de problemen alleen maar groter geworden.

Dat komt mede doordat de oorlog tot hogere energieprijzen leidt. De gevolgen zijn groot, omdat alleen al voor de productie van bouwmaterialen vaak veel gas nodig is. Verder komen veel grondstoffen, zoals staal, klei en aluminium, uit Rusland en Oekraïne. De aanvoer is nu door de oorlog verstoord. Maar bedrijven hebben ook een tekort aan andere materialen en producten, zoals hout, glas, baksteen, kit, kranen, pvc-buizen en dakpannen.

Hoge gebouwen

"Als bedrijven steeds moeilijker aan essentiële materialen als staal komen, wat vooral nodig is voor hoge gebouwen, dan kunnen er zeker meer projecten stilgelegd gaan worden", bevestigt econoom Casper Wolf van ABN Amro. "De aanvoer van materialen heeft de grootste invloed op de bouwprojecten."

Volgens Wolf heeft de oorlog ook invloed op de langere termijn. "De stopgezette bouwprojecten worden later, wanneer de materialen weer beschikbaar zijn en de prijzen dalen, nog wel afgemaakt. Maar opdrachtgevers, zoals projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen, denken nu ook al na over of ze de komende jaren willen gaan starten. Zij zullen nu wel hun plannen gaan heroverwegen."