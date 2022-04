Bestuurder acht scholen moet vertrekken om financieel wanbeleid

En dat terwijl de kwaliteit van het onderwijs bij alle acht scholen verbeterd moet worden, vooral bij die in Amsterdam, Hoorn en Utrecht. Vorig jaar beoordeelde de inspectie die als 'zeer zwak', in Utrecht zelfs voor de tweede keer op rij.

Zo kwam geld dat bestemd was voor onderwijs en leerlingen, daar niet terecht. Ruim 22 miljoen euro aan publiek geld is onrechtmatig besteed, schrijft de inspectie. Daarvan belandde ongeveer 16 miljoen "ten onrechte bij private stichtingen waarover de schoolbestuurder zeggenschap heeft".

De onderwijsinspectie concludeert in een vandaag verschenen rapport dat er op de betreffende middelbare scholen financieel wanbeleid is, "ongerechtvaardigde verrijking en onrechtmatig handelen waarbij financieel voordeel behaald is ten gunste van de bestuurder of derden".

De acht middelbare reguliere SvPO-scholen zitten verspreid door het land. Op elke school zitten zo'n 400 leerlingen. De klassen zijn klein, met zo'n zestien leerlingen, en de begeleiding is "zo persoonlijk mogelijk", staat op de website.

Het eigendom van meerdere schoolgebouwen is zonder "redelijke vergoeding" overgedragen aan een private stichting. En de bestuurder heeft de vrijwillige ouderbijdrage, bedoeld voor taalreizen en schoolkosten, uitgegeven aan vastgoed. De inspectie is begonnen met geld terugvorderen en heeft aangifte gedaan tegen de bestuurder omdat er wordt vermoed dat die een of meer strafbare feiten heeft gepleegd.

Ook is het onderwijs van onvoldoende kwaliteit. "De bestuurder van deze scholen is drukker bezig met rechtszaken voeren dan met de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Ik vind dat deze bestuurder zijn taak verwaarloost en het vertrouwen niet waard is", zegt Wiersma.

Als de bestuurder niet vertrekt, krijgen de scholen mogelijk geen geld meer.