Wéér staat Kampong in EHL vroeg tegenover Rot-Weiss: 'Lachen er een beetje om'

"Ze hebben mij niet nodig om Kampong nóg beter te leren kennen", lacht de Nederlandse coach van Rot-Weiss Köln. Pasha Gademan staat sinds dit seizoen aan het roer bij de landskampioen van Duitsland en maakt zich met zijn ploeg op voor de kwartfinales in de Euro Hockey League vanavond in Amstelveen. Voor de zesde keer in zeven edities treffen Kampong en Rot-Weiss elkaar al vroeg in de knock-outfase van de Euro Hockey League. Kampong won drie van de vijf vorige ontmoetingen en Rot-Weiss twee, maar daar hoorde wel de laatste confrontatie bij. Rot-Weiss en Kampong treffen elkaar voor de zesde keer in zeven edities al vroeg in het toernooi. Het begint bijna een traditie te worden... Gademan: "Haha. Een groot deel van de spelers heeft elkaar al vaak getroffen. Ik merk dat als je het erover hebt met de jongens dat we er een beetje om lachen. Kampong en Rot-Weiss zijn twee grote en sterke clubs die vaak meedoen om de prijzen. Ja, in dit geval, bij de EHL, treffen we elkaar vaak relatief vroeg." "Het wordt een echte klassieker, een clash. Wat ons betreft is het mooi dat het Kampong is geworden, in plaats van Uhlenhorst Mülheim. Die treffen we in de reguliere competitie natuurlijk al."

Pasha Gademan is naast trainer van Rot-Weiss ook nog bondscoach van Canada - ANP

De 34-jarige coach begon in 2020 aan zijn Duitse avontuur, nadat hij drie jaar hoofdcoach van - het inmiddels uit de hoofdklasse gedegradeerde - Almere was geweest. "Ik ben expres naar Duitsland gegaan, naar een compleet nieuwe omgeving. Juist om daar te kijken wat ik eruit kan halen." Je kent het Nederlandse hockey als geen ander, zie je dat als een voordeel? "Ik hou ervan om mijn tegenstander goed te analyseren in bepaald gedrag en patronen en in welke structuren ze spelen. Waar ze goed en minder goed in zijn. Het geeft wel een voordeel dat we dan nu een Nederlandse club voor ons hebben."

EHL 1 - NOS

"Als coach van Almere heb ik Kampong veel getroffen en ik heb natuurlijk veel gewerkt in het Nederlandse hockey en volg het nog steeds. Dus ik heb wel een goede analyse van Kampong." Niet alleen het Nederlandse hockey ken je door en door, maar je komt tegen Kampong ook twee oude bekenden tegen: voormalig Almere-spelers Jonas de Geus en Terrance Pieters. "Ik vind het mooi om te zien hoe beide spelers zo aan het groeien zijn en dominant geworden zijn bij een van de beste clubs van Nederland. Ze nemen nu een cruciale rol in bij de ploeg. Dat geeft voor mij persoonlijk een extra tintje, maar daar gaat het nu totaal niet om." "In de analyse kijk ik naar Kampong, dan zie ik ze wel wat meer maar tijdens de wedstrijd gaat de focus op Rot-Weiss. Jonas en Terrance zijn ook alweer drie jaar verder in hun carrière. Ik ken hun oorsprong en het is wat makkelijker te herkennen wat hun kwaliteiten zijn, maar het grootste voordeel is überhaupt dat we tegen een Nederlandse club spelen." Wat verwacht je van vanavond? Wie trekt er dit keer aan het langste eind? "Het wordt echt een mooie wedstrijd, we zijn klaar voor deze uitdaging. Als ik kijk naar beide teams kan het een aanvallende en open wedstrijd worden. We hebben gigantisch veel kwaliteit, als we muziek maken met elkaar dan weet ik dat wij aan het langste eind trekken. Doen we dat niet, dan heeft Kampong een goede kans."