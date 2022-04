Feyenoordfans kunnen opnieuw Europees vrij vragen; Dessers belt de baas wel

Feyenoord geniet op deze Goede Vrijdag na van het bereiken van de halve finales van de Conference League. Maar er is ook ruimte voor extra ambitie, want de club wil meer. Staf, spelers en supporters zijn vastberaden om door te stoten naar de finale. Coach Arne Slot was opgetogen na de gewonnen wedstrijd tegen Slavia Praag. "Dat je na zoveel Europese wedstrijden nu ook nog de halve finale haalt is mooi. Maar tegelijkertijd zijn we ook ambitieus. We willen meer dan het bereiken van de halve finale." Ook de meegereisde Feyenoord-supporters waren uitgelaten in Praag. Tijdens de persconferentie van Slot waren ze duidelijk te horen. Het gezang klonk de coach als muziek in de oren. "Dat is echt uniek aan deze club." Slot had de fans vooraf op het hart gedrukt om zich te gedragen. "Ik ben zo blij dat ze dat in de stad en het stadion gedaan hebben. Dat betekent dat we ze in De Kuip en Marseille er ook weer bij hebben. Een enorme steun."

Vrijwel direct nadat het feestje in het stadion erop zat, keken fans en spelers vooruit naar de halve finale. Spits Cyriel Dessers, die als kind het stadion van Marseille al eens bezocht, kijkt ernaar uit om er te spelen. "Ik was onder de indruk van Stade Vélodrome. En nu nog steeds. Maar nu ga ik niet voor sightseeing." 'Bel je baas wel' De fans die naar Stade Vélodrome willen, moeten soms nog flink onderhandelen met hun baas om nog een keer vrij te krijgen. Dessers biedt een fan die voor de tiende keer dit seizoen vrij probeert te vragen om zijn club te steunen, hulp aan met vrij krijgen. "Ik bel je baas wel", zegt hij op Twitter.

Ik bel je baas wel, geen probleem! — Cyriel Dessers (@CyrielDessers) April 14, 2022

Net als coach Slot en spits Dessers, is ook vleugelverdediger Tyrell Malacia vol vertrouwen: "Ik ben blij dat we in de halve finale staan, nu Marseille verslaan en dan de finale." Toch is er ook respect voor de aanstaande tegenstander. "Ze zullen een goede ploeg zijn. Anders bereik je niet de halve finale van dit toernooi", zegt Slot. Die daarmee lijkt te willen zeggen dat de Conference League zeker geen Jut en Jul-competitie is." Als je ziet wie er in de halve finale staan (naast Feyenoord en Marseille ook Leicester City en Roma, red.) geeft dat onze prestatie extra cachet."

Coëfficiënten Feyenoord heeft niet alleen zichzelf een dienst bewezen, ook voor het Nederlandse voetbal hebben de Rotterdammers goede zaken gedaan op de coëfficiëntenranglijst. Door de nieuwe overwinning staat Nederland in de cyclus voor 2023 steviger op de zesde plaats. Op basis van de coëfficiëntenranglijst wordt bepaald hoeveel deelnemers aan Europese toernooien elk land krijgt. Oud-Feyenoorder Giovanni van Bronckhorst hielp Nederland ook een handje door met zijn club Rangers FC het Portugese Braga uit te schakelen in de kwartfinale van de Europa League. Portugal is de directe concurrent van Nederland voor een extra Champions League-ticket en staat op de coëfficiëntenranglijst zevende.