Grootste werkgever Metaalunie alsnog akkoord met cao

Na overleg met de achterban is werkgeversorganisatie Koninklijke Metaalunie akkoord gegaan met de nieuwe cao in de metaal- en technieksector. Vorige week bereikten werkgevers en vakbonden al een overeenkomst.

De Metaalunie, de grootste werkgeversorganisatie in deze sector, zette toen nog geen handtekening vanwege de onzekerheid over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

Jos Kleinboer, directeur beleid van Metaalunie, zegt nu dat er goede punten in het akkoord zitten waar hard voor gestreden is. "Het resultaat geeft langdurig rust en zekerheid voor onze 180.000 vakmensen en onze 15.000 bedrijven", zegt Kleinboer. Ook vindt hij het belangrijk dat de jeugdlonen omhooggaan en er aandacht is voor opleidingen in het akkoord, omdat de sector veel nieuwe vakmensen nodig heeft.

Onder de cao's voor Metaal & Techniek vallen bijna 320.000 werknemers. Zij krijgen tot april 2024 gemiddeld 3,2 procent aan loon per jaar erbij.