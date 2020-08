Nederlanders melden zich in groten getale voor vaccin-onderzoek

Vele honderden Nederlanders hebben zich als vrijwilliger gemeld om het kandidaat-coronavaccin van Janssen Vaccines te testen. Bij zowel het UMC Utrecht als PRA Health Sciences in Groningen hebben zich honderden vrijwilligers gemeld. Bij het LUMC waren er voor het weekend al meer dan honderd aanmeldingen. Dat laat een woordvoerder van Janssen Vaccines weten.

In totaal krijgen 135 Nederlandse vrijwilligers het vaccin toegediend, 45 vrijwilligers in ieder centrum. Zij doen mee aan een zogeheten fase 2a-onderzoek. Dat onderzoek moet uitwijzen welke dosering de beste immuunreactie oplevert. Ook wordt gekeken naar de veiligheid van het kandidaat-vaccin.

Volgende stappen

De veiligheid wordt nu ook al onderzocht in fase 1-onderzoek in België en de Verenigde Staten. Als de uitkomsten daarvan positief zijn, komt er ook een fase 3-onderzoek met vele duizenden vrijwilligers in een gebied waar het virus volop rondgaat. Dat onderzoek moet uitwijzen of het vaccin daadwerkelijk beschermt tegen een infectie met het coronavirus.

Of er nu genoeg Nederlandse vrijwilligers zijn voor het fase 2a-onderzoek is onduidelijk. "Het vaccin wordt in twee groepen getest, bij mensen tussen de 18 en 55 en bij mensen boven de 65", zegt de woordvoerder. "Bij het onderzoek in België zagen we dat de eerste groep snel vol zat, maar dat het langer duurde voordat we genoeg oudere vrijwilligers hadden. Of zich op alle locaties genoeg mensen voor beide groepen hebben gemeld weten we nog niet. Alle aanmeldingen worden nu beoordeeld."