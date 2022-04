Geen Europese kater bij PSV richting bekerfinale tegen Ajax: 'We zijn in vorm'

Nauwelijks bekomen van de zure uitschakeling in de Conference League, moet de blik bij PSV alweer naar de volgende topwedstrijd. Zondag staat de bekerfinale tegen Ajax op het programma. Coach Roger Schmidt is vol vertrouwen: "Als we een goede wedstrijd spelen, hebben we grote kans om te winnen."

PSV ging in de kwartfinales van de Conference League in de slotfase onderuit tegen Leicester City, maar bij de trainer van PSV is er een dag later geen sprake van een kater. "Het was een fantastische voetbalavond", aldus Schmidt op een persconferentie in aanloop naar de bekerfinale.

"We hebben de wedstrijd helaas verloren, maar we kunnen trots zijn op het spel dat we hebben laten zien. Daardoor heb ik hoop gekregen. Technisch zijn we in vorm, we weten wat we moeten doen op het veld."