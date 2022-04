Ongeloof en schaamte in Barcelona: 'Spelers waren de weg kwijt in eigen stadion'

Bij FC Barcelona schaamt men zich kapot. Niet eens zozeer voor de uitschakeling in de kwartfinales van de Europa League, maar vooral voor het gebrek aan beleving tegen Eintracht Frankfurt. Bij de spelers én de supporters. Barcelona verloor thuis met 3-2 van Frankfurt na zelfs met 3-0 achter te hebben gestaan. De club werd verrast door de opkomst van het aantal Duitse supporters in Camp Nou. Naar verluidt waren het er 30.000 (in totaal waren er 80.000 toeschouwers), terwijl Frankfurt maar 5.000 kaarten had toegewezen gekregen. Het fanatisme van de Duitse fans had zijn weerslag op het veld. "Barcelona speelde in Camp Nou alsof ze niet thuis waren", schrijft de Spaanse krant El País. "Het is onaanvaardbaar en de club moet uitleggen wat er is gebeurd. De spelers waren de weg kwijt in hun eigen stadion, een fiasco zonder thuisvoordeel." Voorzitter: 'Dit niet meer toelaten' Ook Barcelona-voorzitter Joan Laporta zag dat zijn club de nodige steun miste van het thuispubliek. "Om eerlijk te zijn, wat vandaag is gebeurd, daar geneer en schaam ik me voor", zei hij gisteravond tegen Barça TV. "Er waren heel veel supporters van de bezoekende club en niet veel van ons." Volgens de voorzitter moeten situaties zoals deze worden voorkomen. "We zullen strikter moeten zijn. We kunnen het niet toelaten dat dit soort situaties plaatsvinden."

Voor Barcelona was het de eerste nederlaag in zestien wedstrijden. De Catalanen zijn in de Spaanse competitie opgeklommen naar de tweede plaats en ze hadden na de uitschakeling in de Champions League hun zinnen gezet op het winnen van de Europa League. Coach Xavi zag dat zijn spelers tegen Frankfurt onder de indruk waren van de grote aanwezigheid van de Duitse fans in Camp Nou. "Ik heb geprobeerd de spelers te zeggen dat het belangrijkste gebeurt op het veld, maar het is zeker van invloed geweest. We probeerden ons op de wedstrijd te richten en we speelden niet goed. Maar het is geen excuus."

30,000 Eintracht Frankfurt fans marching through Barcelona on their way to the Camp Nou. All in white.



What a sight. #SGE #FCBSGE pic.twitter.com/OXw6Vunm75 — Felix Tamsut (@ftamsut) April 14, 2022