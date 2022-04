Vanavond op tv: Kinderombudsvrouw over Ter Apel • Onderwijs voor Oekraïense vluchtelingen

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer over de situatie in Ter Apel

Deze week bracht kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer een bezoek aan het aanmeldcentrum in Ter Apel. Tegen NRC zegt ze dat ze geschrokken is van wat ze daar aantrof: kinderen zouden "mentaal verwaarloosd" worden en nieuwe trauma's oplopen in het azc. Vanavond is ze in de studio om te vertellen over haar ervaring en wat er volgens haar moet veranderen.