Roddelvlogger en zangeres in rechtszaal: is hoor en wederhoor heilig?

Roddelvlogger Yvonne Coldeweijer, bekend van haar juicekanaal Life of Yvonne, moet vandaag voor de rechter verschijnen. Zangeres Samantha Steenwijk heeft een kort geding aangespannen. In een van haar video's zegt Coldeweijer dat de zangeres is afgevallen door het gebruik van illegale dieetpillen, maar volgens Steenwijk klopt dat niet.

Steenwijk eist een rectificatie en een schadevergoeding van 5000 euro. Ook wil de zangeres dat Coldeweijer haar bron achter de roddel bekendmaakt. De vlog over het gebruik van de dieetpillen is inmiddels offline gehaald.

In een andere vlog reageert Coldeweijer op de kwestie: ze zegt daarin dat het ongebruikelijk is om bronnen vrij te geven. Socialemediajurist Charlotte Meindersma nuanceert dat. "Voor journalisten geldt dat in de basis wel, maar er wordt altijd een belangenafweging gemaakt", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Zeker als het waar blijkt te zijn van de dieetpillen, zou het best kunnen dat ze die bron van de rechter moet vrijgeven."

Daar komt bij dat juicekanalen anders te werk gaan dan de traditionele roddelpers. Life of Yvonne is een van de populairste juicekanalen en verspreidt informatie op sociale media op basis van haar eigen bronnen, of 'spionnen' zoals ze haar informanten noemt. Juicekanalen winnen steeds meer aan populariteit: Life of Yvonne heeft inmiddels ruim 450.000 volgers op Instagram.

"Traditionele roddelmedia houden zich nog aan journalistieke waarden: één bron is geen bron, hoor en wederhoor", zegt Meindersma. "Dat doen die juicekanalen niet. Die horen iets en denken: dit is interessant, en dat gooien ze zo op Instagram of YouTube."

Rechtszaak tegen juicekanaal

Het is voor het eerst dat Coldeweijer in een civiele zaak is verwikkeld. Wel werd vorige maand een kort geding aangespannen tegen een ander juicekanaal, Roddelpraat. Zangeres Famke Louise spande die zaak aan over een niet uitgebracht nummer. Ze won de zaak, en het kanaal moest een aflevering offline halen en de artiest rectificeren.

"Je merkt wel dat juicekanalen het idee hebben dat ze geen grenzen opgelegd krijgen, en alsof ze alles zouden mogen doen, terwijl dat niet zo is", zegt jurist Meindersma. "Voor hen gelden dezelfde regels als voor ieder ander mens en alle andere pers."

Volgens Meindersma kan het zinvol zijn dat zo'n rechtszaak nu wordt gevoerd. "De vraag is hoe nadelig een zaak is voor een juicekanaal op de lange termijn. En of het ervoor gaat zorgen dat ze voorzichtiger gaan worden."

Met haar juicekanaal brengt Coldeweijer vaker roddels naar buiten die later het nieuws halen. Zo deelde ze voor het eerst geruchten over Marco Borsato die seksueel wangedrag vertoond zou hebben tegen minderjarige meisjes. Ook plaatste ze als eerste de camerabeelden van Jaimie Vaes die mishandeld werd door haar toenmalige verloofde, rapper Lil Kleine. Later werd dit ook groot opgepakt door gevestigde media.