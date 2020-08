Britse veteraan John Jeffries (98) overleden

De Britse oorlogsveteraan John Jeffries is op 98-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de organisatie Airborne Memoirs op Facebook. Jeffries sprong 76 jaar geleden bij de Operatie Market Garden uit een vliegtuig. In 2017 deed hij dat weer, toen op 95-jarige leeftijd.

"Ik deed het voor mijn gevallen kameraden op de oorlogsbegraafplaats in Oosterbeek", zei hij na afloop tegen Omroep Gelderland. "Het was heel emotioneel. Het is voor mij een manier van verwerken."

Hij diende bij het Royal Corps of Signals, dat deel uitmaakte van de 4th Parachute Brigade. Jeffries sprong op 18 september 1944 boven de Ginkelse Heide bij Ede. De Brit viel tijdens de oorlog in handen van de Duitsers en verbleef in gevangenkampen. Hij probeerde te ontsnappen en werd uiteindelijk bevrijd door het Amerikaanse leger.

Lang kon hij niet praten over de oorlog en de gruwelijkheden die hij had meegemaakt. Sinds 20 jaar kwam hij elk jaar naar Gelderland om te praten over die tijd. Omroep Gelderland schrijft dat hij zijn ervaringen graag deelde met schoolkinderen.