CAS bevestigt: dopinggeval Ujah kost Britse sprinters 4x100 meter olympisch zilver

"Het is met veel verdriet dat we de medailles, diploma's en pins hebben moeten terugvragen, vooral voor de drie atleten die buiten hun schuld getroffen zijn", stelde het Brits Olympisch Comité (BOA) eerder in een verklaring.

"Maar dit is het oordeel van het CAS en daar moeten we ons aan houden, net zoals wij vinden dat moet gebeuren met andere landen met sporters die de dopingregels overtreden."

Ujah: rest van mijn leven spijt

De 28-jarige 'CJ' Ujah maakte jarenlang deel uit van de Britse sprintelite. In 2017 werd hij op de 4x100 meter wereldkampioen in Londen. Ook werd hij twee keer Europees kampioen met de estafetteploeg.

Zelf ontkent hij bewust een verboden product te hebben gebruikt, maar hij heeft zich wel neergelegd bij de schorsing. De sprinter denkt dat een vervuild supplement tot zijn positieve plas heeft geleid.

"Ik wil me verontschuldigen bij mijn teamgenoten, hun families en begeleiders", schreef Ujah in februari. "Het spijt me dat deze situatie mijn ploeggenoten hun medailles kost. Medailles waar ze zo hard en zo lang voor gewerkt hebben en die ze dik verdienden. Dat is iets waar ik de rest van mijn leven spijt van zal hebben."