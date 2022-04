Geweld bij al-Aqsamoskee Oost-Jeruzalem: ruim 100 gewonden gemeld

Op video's van de ongeregeldheden die volgden is te zien dat Palestijnen met stenen gooiden, en dat de politie traangas en flitsgranaten afvuurde. Ook is te zien hoe Palestijnen de moskee proberen te barricaderen.

De aanleiding voor de botsing is onduidelijk. Volgens de islamitische stichting die de plek beheert drong de Israëlische politie voor zonsopgang binnen. In de moskee waren duizenden gelovigen aanwezig voor het vroege ochtendgebed tijdens de ramadan.

Bij de al-Aqsamoskee in Oost-Jeruzalem zijn ongeregeldheden uitgebroken tussen Palestijnen en de Israëlische oproerpolitie. Daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt. Palestijnse hulpdiensten spreken over 117 Palestijnse gewonden, de Israëlische politie meldt drie gewonden.

De spanningen lopen de afgelopen jaren in Israël en de Palestijnse gebieden steevast op rond de ramadan. Vorig jaar kwam het in deze periode zelfs tot een kortdurende oorlog tussen Israël en Hamas. De afgelopen weken zijn er meerdere aanslagen in Israëlische steden geweest. Ook zijn bij verschillende incidenten op de Westelijke Jordaanoever Palestijnen doodgeschoten door Israëlische troepen.

Vorig jaar was de Al-Aqsamoskee, die geldt als een van de heiligste plekken voor moslims, het toneel van forse confrontaties . De Tempelberg waarop de moskee ligt is in het jodendom de heiligste plaats.

Israël-correspondent Ties Brock:

"Waar iedereen de afgelopen weken al voor vreesde is nu ook gebeurd: het geweld is overgeslagen naar Jeruzalem. Na de aanslagen in Israëlische steden en de Palestijnse doden op de Westelijke Jordaanoever vinden de confrontaties nu plaats op het allergevoeligste plekje van het Palestijns-Israëlische conflict: in het hart van de oude stad van Jeruzalem.

Dit weekend beginnen de Paasdagen en het joodse Pesach. Daarbovenop is vanmiddag het tweede vrijdaggebed van de ramadan, waarvoor vele tienduizenden gelovigen in Jeruzalem verwacht worden. Het is genoeg reden om te vrezen dat de boel vandaag en de komende dagen nog wel eens verder zou kunnen escaleren. Iedereen heeft daarbij vorig jaar nog vers in het geheugen liggen."