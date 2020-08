MH17: zeker 76 nabestaanden willen spreken tijdens het proces

76 nabestaanden van slachtoffers van rampvlucht MH17 willen gebruikmaken van hun spreekrecht tijdens het proces. Dat bleek vandaag tijdens een voorbereidende zitting voor het proces tegen de vier verdachten van het neerhalen van de lijnvlucht in 2014.

De meesten willen dat daadwerkelijk in de rechtbank doen, een aantal zou via een videoverbinding het woord willen voeren of wil vooraf een videoboodschap opnemen die tijdens het proces getoond zou moeten worden. Ook hebben meer dan honderd mensen gezegd dat ze een schriftelijke verklaring willen indienen, zei advocaat Peter Langstraat namens het team van advocaten, dat in totaal ongeveer 450 nabestaanden bijstaat.

"Meer dan 300 nabestaanden willen ook een schadevergoeding indienen bij de daders, als die veroordeeld worden", zei verslaggever Mattijs van de Wiel, die vandaag bij de zitting was.

Herstel van rechtvaardigheid

"Schadevergoeding is op zichzelf niet het doel van de nabestaanden", zei advocaat Arlette Schijns. "Het gaat hen in de eerste plaats om enige vorm van herstel van rechtvaardigheid. Herstel van het onrecht, voor zover dat mogelijk is, dat op 17 juli 2014 heeft plaatsgevonden. En de betaling van schadevergoeding is de enige manier waarop dat herstel kan plaatsvinden."

De vier verdachten zijn niet bij het proces. Een van hen heeft voor zijn verdediging Nederlandse advocaten aangesteld. Die willen hem voor het proces begint ontmoeten, maar door de coronacrisis is het volgens hen lastig om naar Rusland te vliegen.

'Vileine opmerking'

Volgens het OM gaan er meerdere vluchten per week naar Rusland en wil het OM graag helpen bij het boeken van een vlucht. "Een beetje een vileine opmerking", aldus verslaggever Van de Wiel.

Het MH17-proces gaat 28 september verder.