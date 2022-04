Wekdienst 15/4: Festivalseizoen van start • Paleis het Loo weer open voor publiek

Goedemorgen! Vandaag begint, na een paar coronajaren, het festivalseizoen weer in Nederland, en voor het eerst sinds 2018 gaat Paleis het Loo weer open voor publiek.

Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 12 tot 17 graden. In het paasweekend is er flink wat zon. Het blijft droog en met 17 of 18 graden blijft het ook zacht.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het Nederlandse festivalseizoen wordt geopend met Paaspop, dat tot en met zondag plaatsvindt in het Brabantse Schijndel. Door de coronacrisis zijn de meeste meerdaagse festivals de afgelopen jaren geannuleerd. Dit weekend staan onder meer Anouk, The Opposites en Franz Ferdinand op het festivalprogramma.

Paleis het Loo gaat na vier jaar weer open voor publiek. Het museum was dicht vanwege een grote renovatie; tientallen kamers moesten opnieuw worden ingericht. Op de laatste dag dat het paleis open was, in 2018, bezochten bijna 3000 bezoekers de voormalige zomerresidentie van de Oranjes.

Nederlandse tennissters strijden met Spanje om een plek in de finale van de Billie Jean King Cup. De wedstrijd vindt plaats in de Maaspoort in Den Bosch.

Wat heb je gemist? De Oekraïense president Zelensky heeft zijn landgenoten in zijn dagelijkse videoboodschap bedankt voor het 50 dagen standhouden tegen de Russen, "terwijl zij ons maximaal vijf dagen gaven". Hij sprak van een "prestatie van miljoenen Oekraïners, van iedereen die op 24 februari de belangrijkste beslissing van zijn leven nam: om te vechten". Zelensky stond ook nog even op cryptische wijze stil bij het zinken van het Russische vlaggenschip Moskva. In een opsomming van goede daden tegen de Russen sprak hij over "zij die hebben laten zien dat Russische oorlogsschepen ook kunnen verdwijnen, soms zelfs naar de bodem van de zee". Ander nieuws uit de nacht: Kinderombudsvrouw: kinderen in Ter Apel verwaarloosd: De kinderen worden "mentaal verwaarloosd" en lopen volgens de Kinderombudsvrouw in het aanmeldcentrum meer trauma's op.

Weinig animo voor Novavax-vaccin: honderdduizenden doses blijven op de plank liggen: Het Novavax-vaccin werd aangeschaft om mensen die zich niet willen laten vaccineren met een zogenoemd mRNA-vaccin, zoals dat van Pfizer of Moderna, een alternatief te bieden.

Statushouders verkleinen versneld personeelstekort in hartzorg: Vluchtelingen met een medische achtergrond kunnen nu versneld een medische opleiding afronden.

En dan nog even dit: Ze waren net klaar met hun training toen het Oekraïense nationale jeugdzeilteam hoorde dat het luxejacht van oligarch Roman Abramovitsj de haven van Bodrum zou binnenvaren. Zeilcoach Paulo Donstov haalde de kinderen bijeen, ze moesten iets doen. Op de Oekraïense vlag die ze altijd bij zich hebben, schreven ze snel de woorden: 'No War'. Ze stapten in een bootje en gingen erop af. "Ga weg, Russisch schip!" riepen ze naar het immens grote vaartuig. Het duurde twintig minuten voor de Turkse kustwacht ze vriendelijk vroeg om plaats te maken. Klein symbolisch protest. Want ze hadden niet de illusie dat ze het jacht echt konden tegenhouden. Correspondent Mitra Nazar sprak met de zeilers:

