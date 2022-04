Geraakt door de fans, is Flemming in geladen sfeer bij Fortuna op zijn best

Hoewel alle aanwezigen de gelegenheid aangrepen om hun hart te luchten, verliep het onderonsje verder vriendelijk. Directeur Ivo Pfennings, trainer Sjors Ultee en enkele spelers waren verder aangeschoven om de bezorgde fans van repliek te dienen. Fortuna staat vijftiende, koorddansend op de degradatiestreep.

En dat met jongens als Flemming en Mats Seuntjens in de ploeg, beiden begeerd door grote clubs.

"Ik had vorig jaar naar Empoli gekund in de Serie A. En afgelopen winter naar clubs uit het Engelse Championship. Maar Fortuna wilde de ploeg bij elkaar houden", vertelt de 23-jarige aanvaller. "Het is wel mijn bedoeling om een stap te maken, maar eerst wil ik dit team helpen om in de eredivisie te blijven."

Geraakt door de fans

Flemming is geraakt door de supporters, die er in coronatijd lang niet mochten zijn. "Later zag je ze wel weer zitten in het stadion, maar bleef het toch afstandelijk."