Zonder Messi en mét Suárez leidt Koeman eerste training bij Barcelona

Luis Suárez, die te horen heeft gekregen dat hij mag vertrekken bij Barcelona, stond wel op het veld net als bijvoorbeeld Gerard Piqué, Ousmane Dembélé, Jordi Alba en Arturo Vidal. Ivan Rakitic, die op het punt staat om terug te keren naar Sevilla, had toestemming van Barcelona om de training over te slaan.

Messi afwezig

Van Lionel Messi, die weg wil bij Barcelona, was vooraf al duidelijk dat hij niet zou verschijnen bij de eerste training. De Argentijn ligt in de clinch met de club waar hij al zijn hele leven speelt. Messi is zeer ontevreden over de gang van zaken bij Barcelona en wil transfervrij overstappen naar een andere club.

Barcelona houdt hem echter aan zijn contract, waarin een transferclausule van 700 miljoen euro is opgenomen voor geïnteresseerde clubs. Competitieorganisator La Liga stelde eerder deze week vast dat die clausule rechtsgeldig is en dat Messi niet zomaar kan vertrekken.

Koeman's Barça opent tegen Villarreal

La Liga presenteerde maandag ook het competitieschema. Barcelona stroomt pas vanaf de derde speelronde in, omdat de club in augustus nog in de Champions League actief was. Op 27 september is Villarreal de eerste tegenstander voor Koeman. Die wedstrijd wordt gespeeld in Camp Nou.