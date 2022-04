Marseille volgende opponent Feyenoord, AS Roma maakt wreed einde aan Noors sprookje

Met Rick Karsdorp in de basis wist AS Roma het Europese sprookje van Bodø/Glimt wreed te beëindigen. De Noorse ploeg was in de groepsfase nog met liefst 6-1 te sterk voor de Italianen en schakelden op weg naar de kwartfinale verrassend Celtic en AZ uit.

Hattrick voor Zaniolo

Succescoach Kjetil Knutsen van Bodø was geschorst, nadat hij vorige week betrokken raakte bij een handgemeen met de keeperstrainer van AS Roma in de spelerstunnel. Vanaf de tribune zag Knutsen hoe Nicolò Zaniolo de grote man werd in Stadio Olimpico. Na de vroege openingstreffer van Tammy Abraham scoorde de Italiaanse middenvelder liefst driemaal.

Trainer José Mourinho blijft daardoor in de race voor zijn vierde Europese prijs. De roemruchte Portugees won eerder de Champions League met FC Porto en Internazionale en pakte met Manchester United de Europa League door in de finale Ajax te kloppen. In de halve finale speelt Roma tegen Leicester City, dat eerder op de avond met 1-2 te sterk was voor PSV.