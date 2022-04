Feyenoord verslaat Slavia Praag en staat in halve finales Conference League

Feyenoord staat in de halve finales van de Conference League. De Rotterdammers wonnen in de kwartfinales in Tsjechië met 3-1 van Slavia Praag en dat was meer dan genoeg na de 3-3 van vorige week in De Kuip. Cyriel Dessers was met twee doelpunten de grote man aan de kant van Feyenoord.

Het is voor het eerst in twintig jaar dat Feyenoord in een halve finale van een Europees toernooi staat. In de halve finales is Olympique Marseille de tegenstander. De Fransen waren over twee duels te sterk voor PAOK Saloniki.