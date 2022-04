Russen bevestigen het zinken van hun vlaggenschip Moskva in Zwarte Zee

Het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, de Moskva (Moskou) is gezonken. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat het oorlogsschip tijdens een bergingsoperatie in stormachtig weer is vergaan.

Het was het verhaal van deze oorlogsdag in Oekraïne: de brand op de grote en geavanceerde Moskva.

Het Oekraïense leger claimde vanmorgen dat het met raketten het Russische vlaggenschip had getroffen. De Russen bevestigden lange tijd weliswaar dat er brand was uitgebroken op het schip, maar ontkenden dat de Moskva door Oekraïense raketten was geraakt. Wel was er munitie ontploft, aldus Moskou. De volledige ruim 500-koppige bemanning ging van boord.

Kwetsbaarheid

Eerder vandaag verbaasde generaal buiten dienst Mart de Kruif zich bij de NOS over de kwetsbaarheid van de 186 meter lange Moskva. "Zo'n schip heeft altijd een gelaagde verdediging en ziet dingen aankomen".

Als het schip is aangevallen, is dat een prestatie die "tot nadenken aanzet", zei De Kruif. "Kennelijk hebben de Russen hun defensiesystemen op deze schepen niet op orde. Als schepen zo kwetsbaar zijn, heeft dat ook consequenties voor een mogelijke landing vanuit zee bij Odessa."

De Moskva werd in 1982 in gebruik genomen in de voormalige Sovjet-Unie. Het oorlogsschip leidde de aanvallen van de Russische marine op doelen in Zuid-Oekraïne.