Van Gerwen verliest in tiende speelronde Premier League al in kwartfinale van Clayton

Vierde keer gesneuveld in kwartfinale

Van Gerwen mocht de beslissende elfde leg beginnen, maar Clayton trok met een 180 en 125 het initiatief naar zich toe. Van Gerwen kreeg op 115 nog de kans om de wedstrijd uit te gooien, maar faalde. Clayton gooide vervolgens 71 wél uit en pakte de overwinning.

Het is de vierde keer dit seizoen dat Van Gerwen in de kwartfinale sneuvelt. Daartegenover staan drie zeges (in Exeter, Brighton en Leeds), één verloren eindstrijd (in Rotterdam) en twee halve finaleplekken.