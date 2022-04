Handbalmannen dankzij knappe zege op Portugal dicht bij eerste WK sinds 1961

De handbalmannen hebben in het eerste duel van de play-offs voor het WK in een zeer spannend duel met 30-33 gewonnen van Portugal. De handballers kunnen over drie dagen in eigen huis het langverwachte WK-ticket veiligstellen.

Want áls Nederland erin slaagt om het tweeluik met Portugal winnend af te sluiten, dan plaatst het zich voor de tweede keer in de geschiedenis en voor het eerst sinds 1961 voor het WK. Zondagmiddag speelt Oranje in Eindhoven thuis tegen de Portugezen. Het toernooi wordt in januari volgend jaar in Zweden en Polen gehouden.

Het Nederlandse mannenteam staat in de schaduw van de vrouwen, maar is de laatste jaren wel aan een opmars bezig. In 2020 plaatste het team zich voor het eerst voor een EK en in 2022 eindigde Oranje als tiende op de Europese eindronde. Daarbij werd onder meer Portugal nog geklopt.