Bloemendaal zonder veel moeite naar halve finales EHL na zege op Atlètic

Bloemendaal heeft zich zonder te schitteren, maar ook zonder al te veel moeite geplaatst voor de halve finales van de Euro Hockey League. De titelhouder won in de kwartfinale in Amstelveen met 3-1 van het Spaanse Atlètic Terrassa. Vorig jaar stonden beide clubs in de finale van de EHL, die toen zonder publiek en onder winterse omstandigheden met 5-2 door Bloemendaal werd gewonnen. Donderdag waren de omstandigheden met een lentezonnetje een stuk aangenamer en was de Nederlandse kampioen opnieuw duidelijk sterker. In de openingsfase oogde Bloemendaal nog niet zo scherp maar waren er toch al een paar halve kansen, waaronder een strafcorner van Jasper Brinkman die door doelman Marc Calzada werd gepareerd. Verdiende voorsprong Na negentien minuten was het wel raak voor de titelverdediger. Een lange bal van Tim Swaen werd op waarde geschat door Thierry Brinkman, die met een mooie tip-in voor de verdiende voorsprong zorgde. Even later had het 2-0 kunnen worden toen Florian Fuchs ten val werd gebracht en Bloemendaal een strafbal kreeg. Arthur van Doren besloot de bal recht door het midden te schieten, maar dat had keeper Calzada doorzien. Op slag van rust wist Bloemendaal de voorsprong alsnog te verdubbelen. Tim Swaen benutte de tweede strafcorner met een harde en goed geplaatste push.

Bloemendaal viert een treffer tegen Atlètic Terrassa - EHL

Ook na rust was Bloemendaal sterker en wist Atlètic weinig te forceren. Bloemendaal liet de teugels een beetje vieren en kreeg nog twee strafcorners die niets opleverden. De wedstrijd leek dan ook uit te draaien op een 2-0 overwinning, maar vijf minuten voor tijd werd het ineens toch nog een wedstrijd. Pol Cabré-Verdiel maakte uit een spaarzame Spaanse aanval de verrassende 2-1. In de spannende slotminuten wisselde Atlètic de keeper voor een veldspeler voor een ultiem slotoffensief, maar dat leverde niet de gewenste gelijkmaker op. Integendeel: na een snelle uitbraak van Bloemendaal wist Fuchs, in een leeg doel, in de voorlaatste minuut de 3-1 binnen te werken. In de halve finales van de EHL stuit Bloemendaal zaterdag opnieuw op een Spaanse tegenstander: Club de Campo uit Madrid.