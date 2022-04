Massaal gesteund Eintracht Frankfurt zorgt voor enorme stunt in Barcelona

Met tienduizenden Duitse supporters op de tribunes van Camp Nou heeft Eintracht Frankfurt voor een ongekende stunt gezorgd in de kwartfinales van de Europa League. FC Barcelona kreeg met 3-2 klop en werd zodoende uitgeschakeld. Vorige week werd het 1-1. Frankfurt kende een bliksemstart met een benutte penalty van voormalig Groningen-speler Filip Kostic. Barcelona kreeg vervolgens kansen via onder meer Pierre-Emerick Aubameyang en Ronald Araújo, maar doelman Kevin Trapp hield zijn doel schoon. De brutale Duitsers kwamen na 36 minuten sensationeel op 2-0. De Colombiaanse aanvaller Rafael Borré haalde verwoestend uit vanaf randje zestien, de bal vloog buiten bereik van keeper Marc-André ter Stegen tegen de touwen. Pal voor rust schoot Ansgar Knauff, na een uitglijder van Jordi Alba, in kansrijke positie over.

Eintracht viert de 0-1 met de massaal aanwezige fans - Pro Shots

Met Frenkie de Jong in de ploeg voor Pedri joeg Barcelona na de onderbreking op de aansluitingstreffer. Aubameyang had de 1-2 op zijn schoen, maar miste de bal. Frankfurt bleef overeind en scoorde zelfs nog een keer. Kostic schoot diagonaal raak, waardoor de massaal aanwezige Duitse fans een onvergetelijke avond beleefden. De 1-3 van Sergio Busquets en de 2-3 van de ingevallen Memphis (penalty) kwamen namelijk net te laat. In de halve finales speelt Eintracht Frankfurt tegen West Ham United, dat Olympique Lyon op eigen veld met 3-0 kleineerde. Craig Dawson, Declan Rice en Jarrod Bowen deden de ploeg van Peter Bosz pijn. In Engeland werd het eerder 1-1. Na afloop waren er ongeregeldheden in Lyon, waar de positie van Bosz steeds meer aan een zijden draadje komt te hangen.

Onrustige avond in Lyon, na het verlies tegen West Ham - ANP

Een andere Nederlandse trainer, Giovanni van Bronckhorst, had wel reden tot lachen. Na de 1-0 nederlaag van een week eerder tegen Sporting Braga wist 'zijn' Rangers FC op Ibrox na verlenging met 3-1 te winnen. James Tavernier maakte snel de 1-0 en op slag van rust zorgde hij uit een strafschop voor de 2-0. Veroorzaker Vito Tormena kreeg rood. De opdracht voor Braga leek zo vrijwel onmogelijk, maar in de slotfase zette David Carmo het duel op z'n kop. In de verlenging sloeg Rangers FC alsnog toe via Kemar Roofe. Braga beëindigde de wedstrijd met negen man na een tweede gele kaart voor Iuri Medeiros.

Nkunku bepalend bij Leipzig Het Nederlands getinte Atalanta Bergamo slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de halve finales. RB Leipzig zegevierde in Italië door twee goals van Christopher Nkunku: 2-0. Vorige week werd het 1-1 in Duitsland. Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners stonden aan de aftrap, maar konden uitschakeling niet voorkomen.

Nkunku en Laimer vieren de openingstreffer - ANP