Gewilde Nkunku schiet RB Leipzig langs Nederlands getint Atalanta Bergamo

Het Nederlands getinte Atalanta Bergamo is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van de Europa League. RB Leipzig zegevierde in Italië door twee goals van Christopher Nkunku: 2-0. Vorige week werd het 1-1 in Duitsland.

Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners stonden aan de aftrap, maar konden uitschakeling niet voorkomen.

Na iets meer dan een kwartier kwam de Duitse formatie op voorsprong. De door Europese topclubs begeerde Nkunku schoot van dichtbij adequaat in, na een rush van Konrad Laimer over de rechterflank.

Hateboer was na ongeveer een uur dicht bij de gelijkmaker, maar zag zijn inzet net over gaan. Vlak voor tijd gooide Leipzig door een benutte strafschop van Nkunku het duel in het slot.