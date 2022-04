PSV blijft met fikse kater achter na late uitschakeling door Leicester City

PSV is er niet in geslaagd om voor het eerst sinds 2005 de laatste vier te bereiken van een Europees clubtoernooi. Leicester City was in Eindhoven met 2-1 te sterk, waardoor de Engelsen zich kwalificeerden voor de halve finales van de Conference League.

Een enorme tegenvaller voor de ploeg van vertrekkend trainer Roger Schmidt, ook richting de bekerfinale van zondag tegen Ajax.

Madueke en Boscagli afwezig

Na de 0-0 in Engeland was het in het Philips Stadion wachten op een doelpunt van één van beide ploegen. PSV kon daarbij geen beroep doen op Noni Madueke (spierklachten) en Olivier Boscagli, die tegen RKC een zware knieblessure opliep.

Leicester City zorgde in de openingsfase voor de meeste dreiging, vooral uit enkele hoekschoppen. Uit één daarvan kopte Jonny Evans gevaarlijk richting het doel van Yvon Mvogo, maar via het hoofd van ploeggenoot Wesley Fofana rolde de bal uiteindelijk naast.