Binnenvaartschip kapseist op Nieuwe Waterweg, duikers zoeken naar opvarende

Op de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam is een binnenvaartschip gekapseisd. Er waren twee mensen aan boord; naar een van hen wordt nog in het water gezocht door duikers. Het is onduidelijk hoe het gaat met de drenkeling die uit het water is gehaald.

Het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg ligt stil.

Het gekapseisde schip is 40 meter lang en was onderweg naar Rotterdam. Het is nog onduidelijk welke lading het schip vervoerde, maar volgens RijnmondVeilig wordt er geen rekening gehouden met een gevaarlijke lading.