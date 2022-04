Kabinet: extra belasten bedrijven en vermogenden niet te voorkomen

Ondernemers en vermogenden zullen hoogstwaarschijnlijk zwaarder belast worden. Het kabinet kampt met een gat van miljarden euro's op de begroting en wil dat grotendeels dichten door belastingen voor deze groepen te verhogen. De belasting voor werkenden gaat nadrukkelijk niet verder omhoog.

In Den Haag wordt op dit moment gesproken over de Voorjaarsnota. Door een aantal flinke tegenvallers moeten de coalitiepartijen op zoek naar 10 tot 15 miljard euro. Daarvoor kijken de coalitiepartijen naar de winstsbelasting voor bedrijven, de overdrachtsbelasting van een tweede huis en de belastingen die vermogenden betalen in box 2.

Premier Rutte refereerde eraan in het wekelijkse Gesprek met de minster-president. Op de vraag of hij denkt aan een hogere belasting voor bedrijven zegt hij: "Ik vrees dat dat niet kan worden voorkomen".

"Bedrijven hebben al te maken met een behoorlijke lastendruk in Nederland, toch moet er misschien meer gebeuren", zegt Rutte. Eerder op de dag zei hij al dat lastenverzwaring onvermijdelijk is.

Aantrekkelijk idee

De vermogensongelijkheid in Nederland is volgens Rutte een thema waar structureel naar gekeken moet worden. "Het gaat dan om het thema: zou je vermogens meer kunnen belasten en dat teruggeven aan lagere inkomens bijvoorbeeld. Als algemene beweging vind ik dat een aantrekkelijk idee." Rutte benadrukt dat het gaat om vermogens buiten pensioenen en eerste woning.

Rutte verwacht niet dat de komende weken al zulke ingrijpende maatregelen worden doorgevoerd. Wel worden de extra belastinginkomsten waarnaar het kabinet op zoek is, op dit moment dus gezocht bij bedrijven en vermogenden.

Zo wordt er gekeken naar de vennootschapsbelasting die bedrijven betalen over hun winst. Bedrijven zouden eerder, vanaf 200.000 euro, naar het hogere tarief gaan.

Tweede huis

De overdrachtsbelasting op een tweede huis is vorig jaar al gestegen naar 8 procent. Dat zou volgens bronnen nog verder omhoog gaan. En in box 2 moeten directeuren-grootaandeelhouders rekening houden met hogere belasting op hun winst en vermogen.