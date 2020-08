Ajax verkoopt Marin al na één seizoen aan Cagliari

Ajax neemt na één seizoen alweer afscheid van middenvelder Razvan Marin. De Roemeens international vervolgt zijn loopbaan bij het Italiaanse Cagliari. Ajax ontvangt naar verluidt een transfersom van zo'n tien miljoen euro.

De 24-jarige Marin kwam vorig jaar voor 12,5 miljoen euro over van Standard Luik, maar wist in Amsterdam niet te overtuigen. Hij kwam tot slechts zeventien officiële wedstrijden in het shirt van Ajax, waarvan een groot deel als invaller.