Vier MVV-fans krijgen stadionverbod van 20 jaar wegens racisme

Vier supporters van MVV Maastricht hebben de maximale straf gekregen wegens racisme. De KNVB legt hen een stadionverbod van twintig jaar op.

Het kwartet had zich op 25 februari schuldig gemaakt aan racisme tegen FC Dordrecht-speler Seydine N'Diaye tijdens een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. De KNVB heeft de rol van een vijfde supporter van de Limburgse club nog in onderzoek.

De wedstrijd tussen Dordrecht en MVV werd door scheidsrechter Richard Martens in de slotfase stilgelegd, omdat Dordrecht-speler Seydine N'Diaye vanaf de tribune racistisch werd bejegend. Na een onderbreking keerden de spelers terug op het veld. De spelers en arbitrage knielden, het inmiddels bekende statement tegen racisme. Vervolgens floot Martens de wedstrijd af.

N'Diaye deed bij de politie aangifte van het racisme. Daarmee wilde de 23-jarige Fransman volgens zijn club "een punt maken".