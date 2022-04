Belastingdienst inmiddels door 145 slachtoffers toeslagenaffaire in gebreke gesteld

145 slachtoffers van het kinderopvangtoeslagaffaire hebben de Belastingdienst in gebreke gesteld, omdat de uitvoering van de compensatieregeling volgens hen te langzaam gaat. Van de 53.000 ouders die zich gemeld hebben bij de dienst, hebben er 5600 nog geen eerste beoordeling gehad. Dat staat in de tiende voortgangsrapportage van het ministerie van Financiën. De daarbij horende dwangsom is een paar tientjes per dag en kan oplopen tot maximaal 1442 euro. Ouders moeten daarvoor wel eerst de Uitvoeringsinstantie Herstel Toeslagen (UHT) van de Belastingdienst formeel in gebreke stellen door het invullen van een standaardformulier. Het ministerie van Financiën ging er lange tijd van uit dat het wettelijk gezien niet nodig was om dwangsommen uit te betalen. Later is besloten om daarvan terug te komen, het ministerie koos voor "de meest gunstige uitleg" van de wet. Er is 300.000 euro voor gereserveerd. Mocht in alle 145 zaken de volledige compensatie worden toegekend, dan zou het betekenen dat er ruim 200.000 euro moet worden uitbetaald.

Wat staat er nog meer in de voortgangsrapportage? In totaal hebben ruim 53.000 mensen zich gemeld bij de UHT. Bij 25.000 slachtoffers van het kinderopvangtoeslagschandaal is nu vastgesteld dat ze in ieder geval 30.000 euro schadevergoeding krijgen. Ongeveer evenveel ouders zijn als niet-gedupeerd bestempeld en krijgen dat dus niet. 5600 wachten nog op een eerste beoordeling. Als ouders na de eerste toets recht blijken te hebben op de 30.000 euro, maar hun schulden hoger zijn dan dat bedrag, dan komen ze in aanmerking voor de zogeheten integrale beoordeling. Voor 11.000 ouders is die inmiddels afgerond. Het ministerie zegt ernaar te streven voor de zomer een wetsvoorstel in te dienen met aanvullende regelingen. Een onderdeel daarvan is de kindregeling, om ook kinderen financieel te gaan compenseren.

Een van de ouders die de Belastingdienst in gebreke heeft gesteld is Mariëlle Nijland. Zij wacht al sinds januari 2021 op een herbeoordeling, maar omdat ze die in december nog niet gekregen had,besloot ze de Belastingdienst in gebreke te stellen. "Ik hoopte dat ik de herbeoordeling daardoor sneller zou krijgen", zegt Nijland. Maar het bleek geen effect te hebben. In maart kreeg ze een brief dat het de Belastingdienst niet gelukt was om binnen de termijn alsnog tot een herbeoordeling te komen. Ze krijgt daarom de maximale dwangsom van 1442 euro uitgekeerd. "Het is van de zotte dat ze mij brieven sturen waar ze al een voorgedrukte ingebrekestelling bij in doen. Ik kan het opsturen en ketsjing, ruim 1400 euro aan publiek geld. Ik zou liever hebben dat ze mijn zaak snel behandelen." Hoe kon het zover komen in de toeslagenaffaire? NOS op 3 zocht het uit:

Toeslagenaffaire. De ellende uitgelegd. - NOS