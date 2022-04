Nations League-duels Oranje verplaatst vanwege nieuwe datum WK-play-offs

De uitwedstrijd van Oranje tegen Wales gaat van maandag 6 naar woensdag 8 juni. Het thuisduel met Polen van vrijdag 10 juni wordt een dag later gespeeld en dat geldt ook voor de thuiswedstrijd tegen Wales, die van 13 naar 14 juni gaat.

De duels van het Nederlands elftal in de Nations League met Wales en Polen zijn verplaatst. De UEFA heeft het speelschema aangepast omdat er nieuwe data zijn vastgesteld voor de uitgestelde play-offduels voor het WK van Oekraïne, Schotland en Wales.

De wijzigingen zijn aangebracht om ruimte te maken voor de play-offwedstrijd voor het WK tussen Schotland en Oekraïne. Dat duel zou eigenlijk vorige maand worden gespeeld, maar vanwege de inval van Rusland in Oekraïne werd de wedstrijd uitgesteld. De wedstrijd in Glasgow is nu vastgesteld op 1 juni.

De winnaar van Schotland-Oekraïne speelt vervolgens op 5 juni in Cardiff de beslissingswedstrijd tegen Wales, met als inzet een ticket voor Qatar. De winnaar komt op het WK terecht in een groep met Engeland, de VS en Iran.